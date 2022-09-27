Этот фильм про Шурика был внесен в «черный список» СССР: Гайдай «негодовал»

В 1977 году на экраны вышла лента «Эти невероятные музыканты, или Новые сновидения Шурика». Картина представляла собой киноконцерт — попурри из номеров на песни, которые звучали в комедиях Гайдая. Таким образом коллеги хотели поздравить постановщика с днем рождения.

Режиссер Юрий Сааков использовал завязку популярной ленты «Иван Васильевич меняет профессию». Шурик после очередного эксперимента теряет сознание и связь с реальностью. В этом спутанном состоянии герой и видит эпизоды из разных работ Гайдая, которые сменяются песенными выступлениями известных звезд.

Роль Шурика досталась ее прежнему исполнителю Александру Демьяненко. А приглашенными звездами стали Наталья Варлей, Наталья Крачковская, Светлана Светличная, Георгий Вицин и другие. Они весело дурачились в кадре, даже не стараясь попадать в фонограмму песен. Гайдай оценил замысел друзей, много смеялся при просмотре и даже в шутку обозвал актеров «негодяями».

По телевидению картину показали всего два раза, после чего ее внесли в «черный список». По одной версии, цензорам не понравилось то, как фривольно вели себя звезды в кадре. По другой — запрет на показ связан с Савелием Крамаровым, который эмигрировал в США. После отъезда актера на все работы с его участием было наложено табу. В список попал и новый фильм про Шурика.