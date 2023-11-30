Этот фильм признали самым жестоким: Тарантино считает его лучшим в истории

В наши дни кровавыми кинолентами никого не удивишь: люди на экране умирают едва ли не в каждом втором фильме. Однако есть картина, которая выделяется в ряду жестких триллеров. В 2009-м этот японский боевик Квентин Тарантино назвал лучшей лентой за последние 17 лет. Речь идет о «Королевской битве».

Творением Киндзи Фукасаку явно вдохновлялись авторы «Голодных игр» и «Игры в кальмара». По сюжету одноклассников заставляют участвовать в побоище: школьники должны истреблять друг друга, пока не останется только один сильнейший. Два часа зрители с ужасом наблюдают за безжалостными подростками, готовыми убить вчерашних друзей.

Картину хвалят за пугающую атмосферу жуткого тоталитарного мира и неожиданный финал. Неудивительно, что фильм 2000 года стал известен далеко за пределами Страны восходящего солнца и совсем не утратил актуальности за два десятилетия.