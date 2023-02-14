Этот фильм опорочил честь советского гражданина: американцы его обожают

Острые социальные драмы почти всегда воспринимались советскими зрителями в штыки. Эта участь постигла легендарную картину Ролана Быкова «Чучело». Но если на родине фильм окрестили порочащим честь советских граждан и школьников, то в Америке его приняли на ура.

Сюжет рассказывает о новенькой ученице Лене Бессольцевой, которая подверглась жестокой травле со стороны одноклассников. Самое обидное в этой ситуации было то, что девочка пострадала ни за что — она просто взяла чужую вину на себя. В СССР фильм приняли с негодованием. А вот в Штатах многие зрители поставили его в один ряд с бессмертной картиной «Пролетая над гнездом кукушки».

Один из пользователей Сети написал, что главная актриса просто гипнотизирует своей душераздирающей игрой. Другой отметил, что «Чучело» по своему накалу превосходит многие американские подростковые драмы. Третий сказал, что каждый персонаж глубоко проработан, а музыка — от рок-н-ролла до инструментальной — звучит в каждом моменте бесподобно. Своими отзывами впечатленные зрители поделились на киноплощадке IMDb.