Этот фильм опередил свое время на 20 лет: в СССР его не поняли

Не всегда фильмы находят своего зрителя после премьеры. Это случилось с советской лентой Юлия Райзмана «Машенька», вышедшей в непростом для СССР 1942 году. Лишь спустя 20 лет режиссеры начнут снимать фильмы с подобными сюжетами и такой же атмосферой.

История разворачивается весной 1939 года. В центре сюжета простая девушка Маша Степанова, которая работает телеграфисткой. Однажды она знакомится с таксистом Алешей, и между ними пробегает искра. Однако их любви не было суждено состояться. Алеша увлекается другой дамой — роковой Верой. Позднее судьба снова сведет главных героев — на этот раз на советско-финской войне.

Ключевые роли исполнили Валентина Караваева и Михаил Кузнецов. Для них участие в этой сложнейшей ленте стало дебютом, но справились они на пять баллов. Караваеву отметил сам Сталин и велел режиссерам снимать ее почаще.

Однако зрители сумели оценить эту картину лишь спустя годы, когда в советском кино появилось множество лент о Великой Отечественной войне. Так «Машенька» опередила свое время.