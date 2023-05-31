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Этот фильм Гайдая настолько плох, что никто не верит, будто он правда его снял

31 мая 2023 10:45
Этот фильм Гайдая настолько плох, что никто не верит, будто он правда его снял

Тот случай, когда и на старуху бывает проруха.

Эту комедию Леонида Гайдая нещадно ругали и продолжают ругать. Причем не цензура и критики, на которых принято валить все беды. Фильм буквально возненавидели зрители, и неприязнь к детищу великого режиссера не утихает уже много лет.

Вновь и вновь достается ленте «Опасно для жизни!». Доходит даже до того, что огорченные фанаты творчества мэтра отказываются верить, что провальный и совершенно «плоский» фильм придумал он. И вот почему.

«Фильм не то чтобы слабый, просто это не „Иван Васильевич...“. Если сравнивать Гайдая с ним самим, то да, будет недоумение. Если абстрагироваться, приложив определенные усилия, то открывается другая грань Гайдая, другой ракурс», «Неприятный фильм», «Дело даже не в идее. Персонажи не живые люди, а маски, картонные муляжи. И все актеры как будто повинность отбывают», «На один раз», «А это Гайдай?!» — пишут разочарованные пользователи платформы Дзен.

Надо сказать, что и удовлетворительные отзывы к комедии тоже присутствуют, но их значительно меньше, чем возмущенных и негативных.

Фото: Legion-Media
Ксения Куртукова
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