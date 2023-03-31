Этот фильм едва не стоил Джорджу Клуни жизни: от произошедшего станет не по себе

В списке опасных для жизни профессий напрасно не значится профессия актера. За впечатляющей картинкой на экране стоит тяжелый труд, часто сопряженный с риском для жизни. Джордж Клуни знает об этом как никто другой.

Актер вряд ли любит вспоминать о своей работе над фильмом «Сириана» — уж слишком дорого она обошлась голливудской звезде. Для роли Боба знаменитости пришлось поправиться на 10 килограммов, из-за чего состояние его здоровья заметно ухудшилось. На этом испытания для Клуни не закончились.

Артист самостоятельно выполнял опасный трюк и получил серьезную травму спины. Долгое время он мучился от сильных головных болей: они так изводили Клуни, что тот уже подумывал о страшном. По словам звезды, он не мог двигаться, смеяться или говорить и постоянно чувствовал себя так, словно перенес инсульт.

Врачи далеко не сразу обнаружили причину такого состояния. Впоследствии они выяснили, что травма привела к утечке спинномозговой жидкости, что и сказалось на самочувствии знаменитости. Со временем Клуни стало лучше, однако он отмечает, что уже привык к постоянным головным болям.