Этот фильм Бондарчука стыдно смотреть режиссерам: зрители его обожают

Сын Алексея Балабанова Петр никогда не хотел становиться режиссером — подобные династии в кино не одобряли оба. Но отказаться от киноиндустрии парень все же не смог и выучился на художника-постановщика. Профессиональное мнение молодого человека о российских фильмах сильно отличается от зрительского.

По словам младшего Балабанова, тенденция режиссерских династий в нашей стране не идет на пользу кинематографу. Дети мэтров, известных гениальными картинами, обычно не могут потягаться в мастерстве с родителями. Так случилось и с семьей Бондарчуков. Петр признался, что обожает ленту Сергея Федоровича «Судьба человека». А вот работы Федора постановщика не впечатлили.

Самым удачным фильмом младшего Бондарчука Балабанов назвал «Девятую роту», но и ее считать хорошей картиной не может. А остальные ленты Федора Сергеевича и вовсе находятся на более низком профессиональном уровне, как считает Петр.