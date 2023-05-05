Этот детский фильм в СССР запрещать было не нужно: его отказывались смотреть

Интернет подарил многим забытым советским фильмам новую жизнь. Какие-то ленты обретают второе дыхание, а какие-то — снова попадают в зрительский черный список. К последним относится школьная картина «Единица „с обманом“» 1984 года.

Сюжет фильма основан на одноименной книге, которая пользовалась огромной популярностью. Но киноадаптация не выдержала конкуренции с первоисточником и была раскритикована. Ленту крайне редко показывали на советском телевидении, а через несколько лет о ней вообще забыли. Зрители отмечали, что сюжет выглядит неправдоподобно. Создатели убрали весь юмор из оригинала и сделали фильм нудным. Такое кино даже не было смысла запрещать, ведь никто и так не хотел его смотреть.