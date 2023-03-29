Этот десерт из СССР можно приготовить за 10 секунд: нужны два ингредиента

Пирожное родом из СССР оставалось популярным и в 1990-е годы. Дети любили лакомство за простоту в приготовлении и употреблении. Советский десерт делали из печенья и сливочного масла. Печенье для него могло быть самым разным. Тогда делали «К чаю», «К кофе» или «Юбилейное».

К слову, печенье «К чаю» и по сей день можно встретить на прилавках России и стран СНГ. В Белоруссии выпускается под названием «Слодыч к чаю». Если дома было печенье, редкий ребенок мог устоять перед искушением употребить его по назначению. Между двумя печенюшками детвора намазывала масло и получала бутерброд. Не только вкусный, но и удобный.

Нехитрую и аппетитную конструкцию можно было брать с собой в прогулки, есть во время игр и не пачкаться. Кроме того, на такое пирожное можно было надстроить бесконечное количество «промасленных» этажей — сколько в рот влезет. Правда, в этом случае десерт становился менее транспортабельным.