Этот безобидный фильм запрещали смотреть детям в СССР: все из-за одного кадра

Французская комедия «Игрушка» с Пьером Ришаром в главной роли вышла в прокат в 1976 году, а спустя некоторое время стала доступна и советским зрителям. Поклонники со всего мира осыпали комплиментами мудрый и трогательный фильм Франсиса Вебера, который, как были уверены фанаты, мог стать прекрасным пособием по воспитанию подрастающего поколения. При этом в СССР лента была доступна лишь зрителям старше 16 лет.

Как оказалось, цензоры внимательно изучили картину и нашли в ней кадры, которые посчитали непотребными. В них героиня Сьюзи Дайсон, молодая мачеха главного героя, выходит из бассейна в одежде. И мокрый наряд облегает фигуру стройной артистки, акцентируя внимание на ее формах.

Подобный кадр показался чиновникам чересчур откровенным. Они тут же повысили рейтинг фильма и не позволяли детям смотреть его. Ситуация изменилась только в современной России, где «Игрушку» можно смотреть уже с 12 лет.