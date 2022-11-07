Этот антисоветский фильм лишил Тодоровского «Оскара»: европейцы «удружили»

Петр Тодоровский в 1983 году представил свою мелодраму «Военно-полевой роман». Картина, несмотря на сложности производства, привлекла внимание как советского, так и иностранного зрителя, и даже отправилась на премию «Оскар». Однако из-за политических игр режиссеру было не суждено получить заветную статуэтку.

Как отмечали эксперты и зрители, Тодоровский был главным претендентом на получение заветной премии. Постановщик не сомневался в своем успехе, однако в распределение голосов вмешалась политика, поэтому он вернулся домой без приза. Выиграл же в тот год фильм француза Ришара Дембо «Диагональ слона».

Дело в том, что члены жюри решили наградить картину, рассказывающую о гроссмейстере Викторе Корчном. Фильм о скандальном шахматисте получился с антисоветским настроением, из-за чего и стал фаворитом на «Оскаре», а военную драму Тодоровского эксперты посчитали недостаточно актуальной.

При этом на кинофестивале в Берлине фильм оценили за его художественную ценность. Инна Чурикова получила статуэтку за «Лучшую женскую роль», а эксперты осыпали комплиментами картину, признав ее одной из самых ярких в карьере режиссера.