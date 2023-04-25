Этот американский боевик обожали в СССР: все дело в пикантных сценах

Советские зрители любили картины иностранного производства, поэтому те нередко становились лидерами проката. Ярким примером стала лента Питера Йетса, которую в 1981 году в СССР посмотрели более 37 миллионов человек.

Публика слетелась на американский боевик не без причины. Отечественные режиссеры не радовали зрителей обилием пикантных сцен, а вот их западные коллеги в этом отношении были куда смелее. Дзен-канал «Позитив из города Солнца » пишет, что Йетс заполонил свой проект откровенными эпизодами, которые и принесли его детищу небывалую популярность.

Многие мужчины признаются, что не раз смотрели фильм только из-за Гэйл Берк в исполнении прекрасной Жаклин Биссет. Актриса не только охотно щеголяла в мокром купальнике, но и не боялась переодеваться перед камерой, тем самым демонстрируя свои прелести и заставляя сильную половину человечества прильнуть к экранам.