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Киноафиша Статьи Этот актер мечтал сыграть Штирлица: глядя на него, хохотал даже режиссер (фото)

Этот актер мечтал сыграть Штирлица: глядя на него, хохотал даже режиссер (фото)

17 апреля 2023 09:45
Этот актер мечтал сыграть Штирлица: глядя на него, хохотал даже режиссер (фото)

Артист был обижен грубым поведением кинодела.

Фильм «Семнадцать мгновений весны» стал главным украшением фильмографии Татьяны Лиозновой. К работе над проектом режиссер подошла со всей серьезностью. Ради успеха она была готова пожертвовать дружбой с талантливым актером.

Нешуточные страсти разгорелись, когда речь зашла о том, кто будет играть главную роль в картине. Лиознова отдала свое предпочтение Вячеславу Тихонову, хотя стать Штирлицем мечтал совсем другой артист.

Этот актер мечтал сыграть Штирлица: глядя на него, хохотал даже режиссер (фото)

Юлиан Семенов решил помочь Арчилу Гомиашвили добиться своего и предложил его кандидатуру постановщику. Но Лиознова и слушать не стала, а лишь расхохоталась в ответ. Такая реакция сильно ранила артиста.

Прежде Гомиашвили считал себя верным приятелем Лиозновой. Он всегда охотно приходил ей на помощь и поддерживал во всем. Ходили слухи о том, что у звезд бурный роман, хотя официального подтверждения они так и не нашли. В любом случае после выходки Татьяны Михайловны актер, затаив обиду, прервал общение с ней.

Фото: Legion-Media, кадр из фильма «Семнадцать мгновений весны», 1973
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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