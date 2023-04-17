Этот актер мечтал сыграть Штирлица: глядя на него, хохотал даже режиссер (фото)

Фильм «Семнадцать мгновений весны» стал главным украшением фильмографии Татьяны Лиозновой. К работе над проектом режиссер подошла со всей серьезностью. Ради успеха она была готова пожертвовать дружбой с талантливым актером.

Нешуточные страсти разгорелись, когда речь зашла о том, кто будет играть главную роль в картине. Лиознова отдала свое предпочтение Вячеславу Тихонову, хотя стать Штирлицем мечтал совсем другой артист.

Юлиан Семенов решил помочь Арчилу Гомиашвили добиться своего и предложил его кандидатуру постановщику. Но Лиознова и слушать не стала, а лишь расхохоталась в ответ. Такая реакция сильно ранила артиста.

Прежде Гомиашвили считал себя верным приятелем Лиозновой. Он всегда охотно приходил ей на помощь и поддерживал во всем. Ходили слухи о том, что у звезд бурный роман, хотя официального подтверждения они так и не нашли. В любом случае после выходки Татьяны Михайловны актер, затаив обиду, прервал общение с ней.