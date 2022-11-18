Этому красавчику прочили будущее звезды СССР: судьба распорядилась иначе

Александр Фомин попал в кино абсолютно случайно. После окончания Горьковского театрального училища он работал в местном ТЮЗе. Там его и заприметил режиссер Владимир Грамматиков. Актер, уже утвержденный в фильм «Шла собака по роялю» на роль Мишки, не смог присоединиться к проекту, поэтому потребовалась срочная замена. Постановщик согласился почти на первого встречного, которым и оказался Фомин.

Юный 21-летний актер эффективно воспользовался полученным шансом. От его работы коллеги и съемочная группа остались в восторге. Красивому и талантливому Фомину прочили большое будущее звезды советского кинематографа. Но он не успел даже увидеть успех своей дебютной ленты.

В августе 1978 года он спешил в Муром. По одной из версий Александр накупил подарков на полученный гонорар и собирался порадовать родню. По другой — у актера заболела мать. Фомин вызвал такси и всю дорогу подгонял водителя. Спешка обернулась ДТП, в котором актер получил смертельные ранения. Озвучивал его героя в ленте «Шла собака по роялю» другой артист.