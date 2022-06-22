Этого ждали: оставшаяся в одиночестве Семенович открестилась от члена семьи

Анна Семенович шокировала поклонников, рассказав о свадьбе своего брата Кирилла. Подробностями знаменитость поделилась в личных социальных сетях.

Как оказалось, младший брат артистки, которому в этом году исполняется 36 лет, не так давно сыграл свадьбу. Избранницей Кирилла стала Екатерина, которую Семенович с гордостью представила своим фанатам. При этом, обсуждая будущий брак, артистка отметила, что судьба ее брата больше не ее забота, а его супруги.

«Сбагрила своего младшенького Екатерине. Теперь он твоя забота, Катька», — уверяет артистка.

Пользователи Сети не оставили без внимания неожиданную запись Семенович. В комментариях многие пожелали счастья влюбленным, а также призвали саму Семенович, которая не раз утверждала, что мечтает о семейной жизни, не отчаиваться.