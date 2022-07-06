Этого ждали многие: Тарасова выдала правду о возвращении Загитовой на лед

Поклонники Алины Загитовой с нетерпением ждут ее решения о возвращении на лед. Три года назад фигуристка заявила, что берет паузу в карьере, однако не отказывается от профессионального спорта в будущем. Все это время она была сосредоточена на работе ведущей в проекте «Ледниковый период» и участвовала в многочисленных ледовых шоу. А на днях и вовсе примерила боксерские перчатки, чтобы выйти на ринг в дружеском поединке против профессионального борца.

Тем не менее известный тренер Татьяна Тарасова считает, что, несмотря на затянувшуюся паузу, у Загитовой есть шансы вновь выйти на профессиональный лед. Тарасова заявила, что во многом это будет зависеть от тренера спортсменки Этери Тутберидзе. Если она поверит в нее, то допустит до соревнований, уверена Татьяна. По ее словам, пока говорить об этом рано, ведь сезон только начался. К тому же и Алина пока увлечена другими занятиями.