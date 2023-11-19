Этого турецкого актера обожают в России: на родине звезду терпеть не могут, и вот почему

Турецкие сериалы переживают сейчас настоящий расцвет. Проекты пользуются популярностью во всем мире, а особенно в России. Поклонницы обожают мелодраматические истории и по достоинству оценивают эффектную внешность исполнителей главных ролей. Среди множества турецких актеров русские женщины особенно выделяют красавца Бурака Озчивита.

Отвести от брутального мужчины на экране взгляд практически невозможно. Создатели картин знают этот эффект, а потому доверяют ему роли героев-любовников.

Но оказалось, что сами турки терпеть не могут Озчивита. И на это у них есть несколько причин. Во-первых, актер сейчас невероятно востребован, поэтому появляется не только в сериалах, но и в рекламных роликах. Местные СМИ то и дело сообщают новости о его личной жизни, поэтому многим жителям Турции брюнет откровенно надоел.

Во-вторых, Бурак обладает большим финансовым состоянием.

Он является одним из самых высокооплачиваемых актеров, что вызывает только зависть. Причем средства турок тратит не на благотворительность, а на приобретение роскошных автомобилей и яхт.

В-третьих, хейтеры уверены, что Озчивит — человек высокомерный и двуличный. В прошлом у него было много конфликтов, связанных с его звездной болезнью.