Этого советского режиссера обожали на Западе: за что он постоянно ругал родину

Андрей Тарковский известен как один из самых ярких режиссеров СССР. Многие его работы признаны шедеврами кинематографа, а поклонники и эксперты до сих спорят об увиденном на экране. И настоящей творческой свободы постановщику удалось добиться только за границей.

Дело в том, что власти СССР совсем не ценили талант Тарковского. Он жил в нищете, его сценарии постоянно правили цензоры, а на утверждение каждого нового проекта у него уходило по несколько лет. У Тарковского даже не было собственного жилья, хотя во всем мире он уже считался живым классиком, а гонораров за съемки не хватало, чтобы даже вернуть долги.

Недовольство режиссера копилось все больше и больше, и в итоге в 80-х он решил навсегда покинуть страну. Он прибыл в Италию, откуда объявил, что не собирается возвращаться. Режиссер успел пожить в Италии, Франции и Швеции и закончить свой последний фильм «Жертвоприношение». А спустя два года после переезда умер от рака легких, так и не наладив отношения со своей родиной.