Этого советского актера не хотели снимать из-за внешности: он пробил себе путь в кино и стал звездой

Артист смог разрушить стереотип, но далеко не с первого раза.

Отец Федор, командир партизанского отряда, Бармалей или красноармеец Карякин — этих блистательных персонажей советский зритель мог и не увидеть. Без них «12 стульев» и другие бессмертные картины потеряли бы свой шарм. Все потому, что Ролана Быкова не брали в театральные вузы, и путь в столь любимый им мир творчества артисту пришлось буквально выгрызать.

У него был очень невысокий рост — 158 сантиметров. Тщедушному миниатюрному юноше отказали в четырех из пяти театральных вузов, куда он подавал документы. Но будущий народный артист и режиссер «Чучела» не сдавался.

Пятая попытка поступить в Высшее театральное училище имени Щукина стала успешной. Педагоги разглядели в парне маленького роста и щуплого телосложения со лбом под стать Сократу выдающийся талант. И не прогадали.

За годы творческой деятельности Ролан Быков сыграл более ста ролей и снял дюжину фильмов, без которых немыслим отечественный кинематограф.