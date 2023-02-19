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Этого советского актера не хотели снимать из-за внешности: он пробил себе путь в кино и стал звездой

19 февраля 2023 13:15
Этого советского актера не хотели снимать из-за внешности: он пробил себе путь в кино и стал звездой

Артист смог разрушить стереотип, но далеко не с первого раза.
 

Отец Федор, командир партизанского отряда, Бармалей или красноармеец Карякин — этих блистательных персонажей советский зритель мог и не увидеть. Без них «12 стульев» и другие бессмертные картины потеряли бы свой шарм. Все потому, что Ролана Быкова не брали в театральные вузы, и путь в столь любимый им мир творчества артисту пришлось буквально выгрызать.

У него был очень невысокий рост — 158 сантиметров. Тщедушному миниатюрному юноше отказали в четырех из пяти театральных вузов, куда он подавал документы. Но будущий народный артист и режиссер «Чучела» не сдавался.

Пятая попытка поступить в Высшее театральное училище имени Щукина стала успешной. Педагоги разглядели в парне маленького роста и щуплого телосложения со лбом под стать Сократу выдающийся талант. И не прогадали.

За годы творческой деятельности Ролан Быков сыграл более ста ролей и снял дюжину фильмов, без которых немыслим отечественный кинематограф.

Этого советского актера не хотели снимать из-за внешности: он пробил себе путь в кино и стал звездой
Фото: Unsplash, кадр из фильма «Приключения Буратино» (1976)
Ксения Тиманина
Ксения Тиманина
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