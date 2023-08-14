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Этого режиссера называют Гайдаем 21 века: многие его терпеть не могут

14 августа 2023 09:00
Этого режиссера называют Гайдаем 21 века: многие его терпеть не могут

Постановщик и сам невысокого мнения о своих заслугах.

Леонид Гайдай вписал свое имя в историю советского кинематографа. Казалось бы, сравнение с ним должно польстить любому режиссеру. Но Жора Крыжовников считает иначе. А зрители и вовсе признаются, что на дух не переносят Гайдая 21 века.

За Крыжовниковым заметили использование приема, который так любил Леонид Иович. Как и советский режиссер, постановщик любит включать в свои ленты песни. Но при этом кинодел рьяно протестует, когда его приравнивают к создателю «Бриллиантовой руки».

Крыжовников заявляет, что Гайдай был настоящим гением, а ему далеко до уровня такого мастерства. Зрительская аудитория спорить с этим даже не думает. Многие нещадно критикуют творения российского постановщика.

«Это же как нужно ненавидеть людей, чтобы ставить такие фильмы», «Жора, такой дрянной фильм ты снял — „Самый лучший день“. Это самый худший фильм», «Что вижу, то и снимаю, не стесняясь цензуры и разврата. Ужас полный», — пишут в Сети.

Этого режиссера называют Гайдаем 21 века: многие его терпеть не могут
Фото: Legion-Media
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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