Этого режиссера называют Гайдаем 21 века: многие его терпеть не могут
Постановщик и сам невысокого мнения о своих заслугах.
Леонид Гайдай вписал свое имя в историю советского кинематографа. Казалось бы, сравнение с ним должно польстить любому режиссеру. Но Жора Крыжовников считает иначе. А зрители и вовсе признаются, что на дух не переносят Гайдая 21 века.
За Крыжовниковым заметили использование приема, который так любил Леонид Иович. Как и советский режиссер, постановщик любит включать в свои ленты песни. Но при этом кинодел рьяно протестует, когда его приравнивают к создателю «Бриллиантовой руки».
Крыжовников заявляет, что Гайдай был настоящим гением, а ему далеко до уровня такого мастерства. Зрительская аудитория спорить с этим даже не думает. Многие нещадно критикуют творения российского постановщика.
«Это же как нужно ненавидеть людей, чтобы ставить такие фильмы», «Жора, такой дрянной фильм ты снял — „Самый лучший день“. Это самый худший фильм», «Что вижу, то и снимаю, не стесняясь цензуры и разврата. Ужас полный», — пишут в Сети.