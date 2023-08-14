Этого режиссера называют Гайдаем 21 века: многие его терпеть не могут

Постановщик и сам невысокого мнения о своих заслугах.

Леонид Гайдай вписал свое имя в историю советского кинематографа. Казалось бы, сравнение с ним должно польстить любому режиссеру. Но Жора Крыжовников считает иначе. А зрители и вовсе признаются, что на дух не переносят Гайдая 21 века.

За Крыжовниковым заметили использование приема, который так любил Леонид Иович. Как и советский режиссер, постановщик любит включать в свои ленты песни. Но при этом кинодел рьяно протестует, когда его приравнивают к создателю «Бриллиантовой руки».

Крыжовников заявляет, что Гайдай был настоящим гением, а ему далеко до уровня такого мастерства. Зрительская аудитория спорить с этим даже не думает. Многие нещадно критикуют творения российского постановщика.