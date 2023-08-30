Этого парня с детства дразнили из-за сходства с Майклом Джексоном: вырос копией певца без операций

Фабио Джексон выглядит как реинкарнация Майкла Джексона. Блогер — копия певца не только внешне. Звезда соцсетей записывает ролики, в которых повторяет знаменитые движения поп-короля.

Многие уверены, что тут на славу постарался пластический хирург. Но на самом деле 28-летний двойник знаменитости на операционный стол не ложился. О своем сходстве с легендой Фабио слышал с самого детства, но удовольствия это ему приносило мало.

Брюнет заявил, что в школе из-за этого над ним жестоко издевались сверстники. Но отказываться от образа Джексона мужчина не хочет, тем более что он только способствует росту его популярности. На копию ныне покойного Майкла в соцсетях подписано 11 миллионов пользователей.

Тем временем Фабио уточняет: он никогда не был фанатом исполнителя. Но всегда относился к нему с чувством глубочайшего уважения, к которому наверняка добавилось чувство благодарности за легкую славу.