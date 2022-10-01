Этого об «Иване Драго» вы точно не знали: шокирует даже бывалых

Красавчик и мастер боевых искусств Дольф Лундгрен прославился благодаря ролям в боевиках 1980-х — 1990-х годов. Но Лундгрен не всегда был таким могучим.

В детстве Дольф был хилым мальчиком и к тому же аллергиком – отец бил его и называл лузером. Чтобы доказать родителю обратное, Дольф Лундгрен записался в качалку и набрал фантастическую форму.

Своим примером звезда доказывает, что бойцы могут не только бить друг друга по голове, но и быть умными и всесторонне развитыми людьми. У Лундгрена целых пять высших образований. Он окончил Королевский технологический университет по специальности физика, Вашингтонский университет, Сиднейский университет по специальности химика, Массачусетский технологический институт, а также получил актерское образование в Школе драматических искусств в Нью-Йорке.