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Этого красавца, похожего на него как две капли воды, Жигалов отказывался считать сыном

10 сентября 2023 20:30
Этого красавца, похожего на него как две капли воды, Жигалов отказывался считать сыном

Мальчик был лишен отцовской любви.

Михаил Жигалов официально был женат трижды. С нынешней супругой Татьяной известный актер вместе с конца 80-х. Однако у любящего мужа и примерного семьянина есть свои скелеты в шкафу. Оказывается, знаменитость долгие 13 лет отказывалась признавать своего внебрачного сына.

Мимолетная интрижка с переводчицей Региной привела к рождению в 1983 году мальчика Аркадия. Женатый Жигалов не хотел, чтобы тайна всплыла наружу, поэтому не афишировал рождение наследника. Актер рассчитывал, что его любовница выйдет замуж, а их общий малыш получит фамилию нового папы.

Но Регина все же заявила о своих правах, и звезде «Бригады» пришлось официально признать сына.

Сейчас Аркадий — это взрослый и состоявшийся мужчина, работающий режиссером на телевидении. Многие отмечают, что он невероятно похож на Михаила Жигалова. С годами отец и сын смогли преодолеть противоречия и найти общий язык.

Этого красавца, похожего на него как две капли воды, Жигалов отказывался считать сыном
Фото: кадр из передачи "Судьба человека" (2017-2023), кадр из сериала "Бригада" (2002)
Алла Новикова
Алла Новикова
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