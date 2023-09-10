Этого красавца, похожего на него как две капли воды, Жигалов отказывался считать сыном

Михаил Жигалов официально был женат трижды. С нынешней супругой Татьяной известный актер вместе с конца 80-х. Однако у любящего мужа и примерного семьянина есть свои скелеты в шкафу. Оказывается, знаменитость долгие 13 лет отказывалась признавать своего внебрачного сына.

Мимолетная интрижка с переводчицей Региной привела к рождению в 1983 году мальчика Аркадия. Женатый Жигалов не хотел, чтобы тайна всплыла наружу, поэтому не афишировал рождение наследника. Актер рассчитывал, что его любовница выйдет замуж, а их общий малыш получит фамилию нового папы.

Но Регина все же заявила о своих правах, и звезде «Бригады» пришлось официально признать сына.

Сейчас Аркадий — это взрослый и состоявшийся мужчина, работающий режиссером на телевидении. Многие отмечают, что он невероятно похож на Михаила Жигалова. С годами отец и сын смогли преодолеть противоречия и найти общий язык.