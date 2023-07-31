Этого актера считают главным ловеласом российского кино, а ведь его жену вы не раз видели по ТВ

Роман Курцын уже несколько лет считается одним из самых привлекательных артистов страны. Миллионы фанатов осыпают его комплиментами и мечтают с ним познакомиться. Однако далеко не все знают, что свою вторую половинку он встретил уже 15 лет назад.

Как оказалось, с будущей женой Роман познакомиться еще во время учебы. Анна Назарова считала нового знакомого самовлюбленным, а он боялся познакомиться с эффектной девушкой. Но в итоге судьба свела их вместе, и в 2012 году влюбленные сыграли свадьбу.

Артист старается скрывать свою личную жизнь, поэтому мало кто знает, что его супруга также построила успешную карьеру. Например, зрители могли видеть Анну в комедии «Дублер», в сериале «Товарищи полицейские», а последней ее работой стал фильм «Любовь без правил». Последние же годы артистка не снимается, поскольку воспитывает их общего сына и дочь.