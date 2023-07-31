Этого актера считают главным ловеласом российского кино, а ведь его жену вы не раз видели по ТВ
Звезда экрана тщательно скрывает своих близких.
Роман Курцын уже несколько лет считается одним из самых привлекательных артистов страны. Миллионы фанатов осыпают его комплиментами и мечтают с ним познакомиться. Однако далеко не все знают, что свою вторую половинку он встретил уже 15 лет назад.
Как оказалось, с будущей женой Роман познакомиться еще во время учебы. Анна Назарова считала нового знакомого самовлюбленным, а он боялся познакомиться с эффектной девушкой. Но в итоге судьба свела их вместе, и в 2012 году влюбленные сыграли свадьбу.
Артист старается скрывать свою личную жизнь, поэтому мало кто знает, что его супруга также построила успешную карьеру. Например, зрители могли видеть Анну в комедии «Дублер», в сериале «Товарищи полицейские», а последней ее работой стал фильм «Любовь без правил». Последние же годы артистка не снимается, поскольку воспитывает их общего сына и дочь.