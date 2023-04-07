«Это же ужас какой-то»: посмотрите, за что народ набросился на Семенович (фото)

Анна Семенович шокировала поклонников своим новым проектом. Артистка запустила линию купальников для женщин с такими же пышными формами, но поклонники совсем не оценили ее работу.

В записи певица представила всю коллекцию, показав, как они выглядят и на ней самой, и на моделях. В подписи же Семенович расхвалила свою одежду, описав все ее преимущества.

«Я собрала огромное количество комплиментов по поводу моих купальников», — признается артистка.

Фанаты однако не остались в восторге от коллекции певицы. В комментариях они обрушились с критикой на Семенович: по их мнению, дизайн товаров оставляет желать лучшего, а расцветки выглядит пошло и безвкусно.