«Это же ужас какой-то»: посмотрите, за что народ набросился на Семенович (фото)
Фанаты не смогли скрыть свое возмущение.
Анна Семенович шокировала поклонников своим новым проектом. Артистка запустила линию купальников для женщин с такими же пышными формами, но поклонники совсем не оценили ее работу.
В записи певица представила всю коллекцию, показав, как они выглядят и на ней самой, и на моделях. В подписи же Семенович расхвалила свою одежду, описав все ее преимущества.
«Я собрала огромное количество комплиментов по поводу моих купальников», — признается артистка.
Фанаты однако не остались в восторге от коллекции певицы. В комментариях они обрушились с критикой на Семенович: по их мнению, дизайн товаров оставляет желать лучшего, а расцветки выглядит пошло и безвкусно.
«Это же ужас какой-то», «Может и качественные, но цвета жуть», «Себе ни за что бы не купила», «Ничего хорошего нет в этих купальниках», — уверены пользователи Сети.