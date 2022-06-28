«Это все неправда»: Аллегрова не сдержала эмоций после скандала

В Сети появились слухи о том, что артистку прогнали со сцены.

Последние несколько дней пользователи интернета обсуждают скандальную ситуацию, якобы произошедшую недавно в Рыбинске. Сообщается, что в городе давала концерт 70-летняя Ирина Аллегрова, но ее выступлением зрители оказались недовольны. По данным источников, собравшиеся поклонники хотели в первую очередь услышать прежние хиты артистки. Однако она выступала с новым репертуаром. После многочисленных выкриков из зала Аллегрова заявила, что петь композиции прошлых лет не будет. Зрители просто освистали ее, поэтому певица была вынуждена покинуть сцену.

Слухи плодились с каждым днем, и в результате в обсуждения включилась и сама артистка. После такого скандала Аллегрова не сдержала эмоций и заявила, что не давала никаких концертов в Рыбинске. По ее словам, она не выступала на публике с начала пандемии.

«Это все неправда», — отметила певица в разговоре с «Общественной службой новостей ».

Хотя артистка и не заявляла о паузе в карьере, она действительно уже давно не выступает и игнорирует светские мероприятия. Даже в честь 70-летнего юбилея исполнительница не стала устраивать гастрольный тур.