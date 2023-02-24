Это Вин Дизель? Что стало со звездой «Дома-2» Сэмом Селезневым (фото)

Сэм Селезнев стал известен после участия в шоу «Дом-2». На проект он пришел одним из первых и практически выиграл квартиру вместе со своей возлюбленной Анастасией Дашко. Однако из-за скандала он был вынужден покинуть периметр телестройки.

После ухода из программы Сэм пропал из поля зрения публики. Как оказалось, он активно занялся собственным бизнесом по организации праздников, который практически сразу стал успешным. Из-за этого звезда экрана не стал участвовать в других реалити-шоу и отказался от съемок.

Сегодня Селезнев занимается организацией мероприятий и выступает в качестве ведущего. Свободное же время он тратит на своих родных и воспитывает вместе с женой сына Тимофея, о чем рассказывает в социальных сетях, где за ним следят несколько тысяч подписчиков.

Фанаты уверены: прошедшие годы лишь сделали харизматичного Селезнева еще привлекательнее. Звезда «Дома-2» отличается белоснежной улыбкой, а многие поклонники уверены, что он стал похож на звезду Голливуда Вина Дизеля.