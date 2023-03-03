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Это уже перебор: случившееся с Высоцкой ошарашило народ (фото)

3 марта 2023 14:00
Это уже перебор: случившееся с Высоцкой ошарашило народ (фото)

Поклонники переживают за состояние знаменитости.

Юлия Высоцкая рассказывает о своей жизни в социальных сетях. Знаменитость делится с фанатами снимками и честными историями, а некоторые из этих записей шокируют ее подписчиков.

Например, не так давно она поделилась кадром, на котором красуется короткими спортивными шортами. В подписи она рассказала о своих отношениях со спортом, признавшись, что не может заставить себя вернуться к тренировкам. Фанаты же не прошли мимо записи, но привлек их внимание далеко не откровенный рассказ.

Это уже перебор: случившееся с Высоцкой ошарашило народ (фото)

Как отметили пользователи Сети, Высоцкая, которая всегда отличалась своей худобой, стала выглядеть болезненно. По мнению подписчиков, знаменитости пора перестать худеть и обратиться к врачу, ведь она стала похожа на человека, страдающего анорексией.

«Выглядите болезненно», «Пора перестать худеть», — пишут обеспокоенные фанаты.

Фото: Globallookpress.com, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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