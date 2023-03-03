Это уже перебор: случившееся с Высоцкой ошарашило народ (фото)

Юлия Высоцкая рассказывает о своей жизни в социальных сетях. Знаменитость делится с фанатами снимками и честными историями, а некоторые из этих записей шокируют ее подписчиков.

Например, не так давно она поделилась кадром, на котором красуется короткими спортивными шортами. В подписи она рассказала о своих отношениях со спортом, признавшись, что не может заставить себя вернуться к тренировкам. Фанаты же не прошли мимо записи, но привлек их внимание далеко не откровенный рассказ.

Как отметили пользователи Сети, Высоцкая, которая всегда отличалась своей худобой, стала выглядеть болезненно. По мнению подписчиков, знаменитости пора перестать худеть и обратиться к врачу, ведь она стала похожа на человека, страдающего анорексией.