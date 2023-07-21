Это точно она? Принцессу из «Бременских музыкантов» срисовали с известной пышки
Героиня получилась совсем не похожей на прототип.
Над мультфильмом «Бременские музыканты» работала целая команда, но одним из главных авторов был Юрий Энтин. Именно он написал стихи ко всем песням и вместе с Василием Ливановым создал сценарий. Ему принадлежат и образы многих персонажей мультфильма. Оказалось, что Принцессу в «Бременских музыкантах» рисовали с Марины, жены Энтина.
По словам поэта, его супруга приложила к созданию мультфильма не меньше сил, чем он сам. Все время, что Юрий работал над сценарием, она поддерживала его, играла роль секретаря и, конечно, музы. Удивительно, но длинноногая блондинка в обтягивающем мини была создана именно по образу Марины Энтиной. У женщины тоже было короткое красное платье, хотя и не такое экстремально короткое, как у героини мультфильма. Это французское платье жене подарил сам Энтин, отдав за него больше половины своей месячной зарплаты. Но радость в глазах любимой женщины стоила для него любых денег.
Пользователи Сети были поражены тому, какой непохожей получилась в итоге Принцесса на «оригинал». Женщину сложно назвать красавицей, но она стала настоящей музой и вдохновляла супруга на его лучшие работы.