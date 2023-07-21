Это точно она? Принцессу из «Бременских музыкантов» срисовали с известной пышки

Над мультфильмом «Бременские музыканты» работала целая команда, но одним из главных авторов был Юрий Энтин. Именно он написал стихи ко всем песням и вместе с Василием Ливановым создал сценарий. Ему принадлежат и образы многих персонажей мультфильма. Оказалось, что Принцессу в «Бременских музыкантах» рисовали с Марины, жены Энтина.

По словам поэта, его супруга приложила к созданию мультфильма не меньше сил, чем он сам. Все время, что Юрий работал над сценарием, она поддерживала его, играла роль секретаря и, конечно, музы. Удивительно, но длинноногая блондинка в обтягивающем мини была создана именно по образу Марины Энтиной. У женщины тоже было короткое красное платье, хотя и не такое экстремально короткое, как у героини мультфильма. Это французское платье жене подарил сам Энтин, отдав за него больше половины своей месячной зарплаты. Но радость в глазах любимой женщины стоила для него любых денег.

Пользователи Сети были поражены тому, какой непохожей получилась в итоге Принцесса на «оригинал». Женщину сложно назвать красавицей, но она стала настоящей музой и вдохновляла супруга на его лучшие работы.