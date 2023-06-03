Это точно она? От рыжей сиротки из культовых «Елок» взгляд не отвести

Алина Булынко стала знаменита на всю страну в совсем юном возрасте. Она исполнила одну из ведущих ролей в комедии «Любовь-морковь», а ее коллегами по площадке стали Кристина Орбакайте и Гоша Куценко. Но на этом начинающая актриса не остановилась. Вскоре девочка сыграла рыжеволосую сиротку в культовом кинохите «Елки».

Такой ошеломительный успех убедил публику в том, что юная артистка и дальше будет появляться на больших экранах. Однако, повзрослев, она решила углубиться в психологию и не стала поступать в театральный вуз. Тем не менее миловидная красавица продолжила соглашаться на эпизодические роли.

Но сегодня Алина заметно изменилась. Из малышки с застенчивой улыбкой она превратилась в роскошную девушку с чарующим взглядом. У нее четкий овал лица, пухлые губы и аккуратный носик. А для фото красавица позирует как профессиональная модель, из-за чего от нее невозможно отвести глаз.