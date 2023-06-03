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Это точно она? От рыжей сиротки из культовых «Елок» взгляд не отвести

3 июня 2023 14:45
Это точно она? От рыжей сиротки из культовых «Елок» взгляд не отвести

Выглядит как профессиональная модель.

Алина Булынко стала знаменита на всю страну в совсем юном возрасте. Она исполнила одну из ведущих ролей в комедии «Любовь-морковь», а ее коллегами по площадке стали Кристина Орбакайте и Гоша Куценко. Но на этом начинающая актриса не остановилась. Вскоре девочка сыграла рыжеволосую сиротку в культовом кинохите «Елки».

Такой ошеломительный успех убедил публику в том, что юная артистка и дальше будет появляться на больших экранах. Однако, повзрослев, она решила углубиться в психологию и не стала поступать в театральный вуз. Тем не менее миловидная красавица продолжила соглашаться на эпизодические роли.

Это точно она? От рыжей сиротки из культовых «Елок» взгляд не отвести

Но сегодня Алина заметно изменилась. Из малышки с застенчивой улыбкой она превратилась в роскошную девушку с чарующим взглядом. У нее четкий овал лица, пухлые губы и аккуратный носик. А для фото красавица позирует как профессиональная модель, из-за чего от нее невозможно отвести глаз.

Фото: Кадр из фильма «Елки», 2010, соцсети
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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