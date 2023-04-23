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Это точно она? От одного взгляда на главную «цыганку» страны станет не по себе (фото)

23 апреля 2023 11:30
Это точно она? От одного взгляда на главную «цыганку» страны станет не по себе (фото)

Актриса кардинально сменила имидж.

Светлана Тома обрела наибольшую известность, снявшись в популярном фильме «Табор уходит в небо». После премьеры этой картины артистка проснулась главной цыганкой страны. Как бы она ни пыталась избавиться от ассоциаций с Радой, ничего не вышло.

Режиссеры предлагали знаменитости исключительно роли цыганок, но она отказывалась. И только молдавский кинодел Эмиль Лотяну видел ее в других образах. Именно он, по уверению Светланы, создал ее как актрису.

Это точно она? От одного взгляда на главную «цыганку» страны станет не по себе (фото)

Звезда и сегодня активно снимается в кино, а также играет в театре. Свободное от работы время она старается проводить с любимыми дочерью и внучкой. К слову, с годами артистка сильно изменилась — от той черноволосой ведуньи Рады не осталось и следа. Теперь Тома предпочитает блонд, поэтому многие далеко не сразу ее узнают.

В любом случае поклонники восхищаются тем, как молодо в свои 75 лет выглядит Светлана Андреевна. Актриса не скрывает, что держит себя в форме при помощи спорта и правильного питания.

Фото: Globallookpress.com, кадр из фильма «Табор уходит в небо», 1976
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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