Это точно один и тот же человек? Фото юной Татьяны Догилевой поразило народ
Такой звезду мало кто помнит.
Татьяна Догилева — талантливая актриса, на счету которой множество ролей. Из-за возраста знаменитость играет героинь определенного типажа, но так было далеко не всегда. Многие зрители и понятия не имеют о том, какой звезда экрана и театральной сцены была на заре своей карьеры.
Первый проект с участием Догилевой — «Отдать швартовы», премьера которого состоялась в 1971 году. В этой ленте Татьяна Анатольевна предстала в образе юной радистки. Глядя на фотографии актрисы из этой картины, сложно поверить в то, что это действительно она: увидеть звезду такой многие попросту не ожидали.
«Увидела в этом фильме девочку Таню Догилеву — такую забавную, непосредственную», — отметила одна из зрительниц. К слову, сама лента имеет в Сети довольно неплохие отзывы. «Хороший, добрый и познавательный фильм», «Очень нравится фильм. Добрый и с юмором», — пишут интернет-пользователи.