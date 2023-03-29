Это точно один и тот же человек? Фото юной Татьяны Догилевой поразило народ

Татьяна Догилева — талантливая актриса, на счету которой множество ролей. Из-за возраста знаменитость играет героинь определенного типажа, но так было далеко не всегда. Многие зрители и понятия не имеют о том, какой звезда экрана и театральной сцены была на заре своей карьеры.

Первый проект с участием Догилевой — «Отдать швартовы», премьера которого состоялась в 1971 году. В этой ленте Татьяна Анатольевна предстала в образе юной радистки. Глядя на фотографии актрисы из этой картины, сложно поверить в то, что это действительно она: увидеть звезду такой многие попросту не ожидали.