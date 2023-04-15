Это точно не Антон Комолов? Только взгляните на мужа Ольги Шелест из «Бодрого утра»

Ольга Шелест и Антон Комолов — один из лучших дуэтов на отечественном телевидении. Вместе они работали над разными программами, но особенно среди них выделяется «Бодрое утро». Коллеги настолько гармонично смотрелись рядом друг с другом, что слухи про их бурный роман не заставили себя ждать. Впрочем, реальность не имеет с ними ничего общего.

К сожалению многих зрителей, Шелест вышла замуж за другого. Ее супруг — клипмейкер Алексей Тишкин. Свадьба пары состоялась в 2014 году, но отношения их начались гораздо раньше — еще в 1997-м. Возлюбленные воспитывают двух дочерей — Музу и Айрис. Обе родились в США и имеют двойное гражданство.

В соцсетях телеведущая охотно публикует фотографии с красавцем-бородачом, в котором души не чает. Долгое время муж и жена жили на две страны, но не так давно Шелест окончательно перебралась к избраннику в Штаты, поэтому больше не появляется на голубых экранах.