«Это странно»: просьба престарелого Виторгана к дочери шокировала бывалого психолога

Эммануил Виторган порадовал подписчиков в соцсетях новым снимком младшей дочки Клары. На этот раз повод был особенно приятным — в начале августа девочке исполнилось 3 года. В этот день актер публично обратился к дочери с просьбой, которая многим его фолловерам показалась жутковатой. Виторган пожелал Кларе всегда оставаться счастливой и главное — рядом со старшей сестрой Эстель.

Тот факт, что актер призвал дочерей держаться только друг друга, удивил и напугал комментаторов. Но специалисты объяснили это возрастом отца девочек: обе малышки появились в семье Виторгана, когда ему было уже около 80 лет. По мнению психолога, артист не может не беспокоиться, как сложится жизнь его дочек в будущем без опеки родителей.

«С точки зрения обывателя это странно», — оправдал удивление подписчиков Виторгана специалист Андрей Зберовский.

Эксперт добавил в беседе с порталом PopCornNews , что в подобных семьях родители обычно осознают риски и стремятся воспитывать детей в близких родственных отношениях. В таком случае девочки останутся дружны и во взрослом возрасте.