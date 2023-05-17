Это сейчас Лопес - красавица, а в детстве была дурнушкой: не узнаете на старом фото

Дженнифер Лопес для многих идеал женской красоты. В свои 53 года артистка выглядит потрясающе. Трудно поверить в то, что когда-то внешность певицы была малопривлекательной, но это так.

В детстве супруга Бена Аффлека была настоящей дурнушкой. Лопес училась в строгой католической школе, и ничто не предвещало того, что она станет одной из самых горячих латиноамериканок планеты.

Многие поклонники, глядя на старые фотографии знаменитости, попросту не узнают ее. В детские годы Дженнифер была темноволосой. Сильные изменения претерпели и черты ее лица. Архивные снимки звезды в очередной раз наталкивают фанатов на мысль о том, что она ложилась под нож хирурга.

Многие полагают, что исполнительница сделала ринопластику — ее нос стал гораздо более узким. Также Лопес подозревают в блефаропластике. Между тем артистка не спешит давать подтверждение таким слухам.