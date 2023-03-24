Это самый скандальный фильм в истории СССР: снимались одни звезды
Разногласия артистов едва не разрушили знаменитую картину.
Атмосфера на площадке картины «Земля Санникова» достигла высшей точки кипения, когда артисты отправили гневную телеграмму на «Мосфильм».
Все началось со срочной замены актеров. Вместо Высоцкого, которого чиновники запретили в последнюю минуту, на роль Крестовского пришлось срочно искать другого актера. Выбор создателей приключенческого фильма пал на Олега Даля. Хотя уже тогда, как поговаривали коллеги, актер мог отправиться в кадр нетрезвым.
Даль встал на сторону другого «раздражителя» — Сергея Шакурова. Исполнитель роли беглого каторжанина постоянно ругался то с актерами, то с режиссерами и стал инициатором бунта. Его целью было сменить режиссеров Мкртчяна и Попова. Тогда актеры и написали ту самую телеграмму.
Георгий Вицин присоединился к бунтовщикам из желания помочь урегулировать спор. В результате Дворжецкий (ссыльный ученый Ильин), Вицин и Даль согласились улаживать разногласия через чиновников концерна «Мосфильм». Чуть позже радикально настроенного Шакурова пришлось заменить на Юрия Назарова.