Это решение Кунина приведет вас в шок: что сделал автор «Интердевочки» ради книги

Драма Петра Тодоровского «Интердевочка» была основана на одноименной повести Владимира Кунина, которая была опубликована в 1988 году. Книга стала заметным событием в жизни СССР того периода, но далеко не все читатели догадывались, на что пошел писатель, чтобы добиться правдоподобности.

Как оказалось, перед началом работы над повестью Кунин решил изучить мир девушек легкого поведения. Он специально на три месяца устроился работать в отдел милиции в Ленинграде, сотрудники которого работали в гостинице «Прибалтийская». Именно в ней останавливались иностранцы, которые нередко становились клиентами девушек.

Подобный опыт помог Кунину полностью погрузиться в новый для себя мир. Позднее его повесть нередко хвалили за правдоподобность и реализм, а термин «интердевочка» прочно вошел в обиход советских граждан.