Это разные женщины: ошеломляющее изменение во внешности Рене Зеллвегер за два года

Рене Зеллвегер впервые появилась на экранах в 1992 году. За годы карьеры она приняла участие в 49 фильмах и сериалах и, как оказалось, способна на весьма кардинальные смены имиджа.

Так, для своей звездной роли в комедии «Дневник Бриджит Джонс» она набрала 13 лишних килограммов. И уже для продолжения ей пришлось увеличить свой вес на 15 килограммов, чтобы соответствовать героине.

При этом между частями артистка приняла участие в мюзикле Роба Маршалла «Чикаго», где сыграла главную роль артистки Рокси Харт. И в этом случае ей пришлось срочно отправляться в спортзал и худеть на 15 килограммов.

В итоге в весьма короткие сроки артистка два раза набирала вес. Но эта жертва не была напрасной: за «Чикаго» она получила номинацию на «Оскар», а «Дневник Бриджит Джонс» принес ей номинации на «Золотой глобус», «Оскар» и приз Британской академии.