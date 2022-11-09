«Это просто ужас»: обман в «Секретных материалах» заметили только сейчас

Мистический сериал «Секретные материалы» вышел на экраны в 1993 году. Шоу мгновенно захватило внимание зрителей со всего мира, которые на протяжении многих лет следили за расследованиями агентов Даны Скалли и Фокса Малдера. Однако мало кто из зрителей догадывался, на какую хитрость пришлось пойти создателям во время съемок.

Дело в том, что у главных актеров Дэвида Духовны и Джиллиан Андерсон весьма заметная разница в росте. Так, рост Духовны составляет 182 сантиметра, тогда как у его коллеги — всего лишь 160. И поэтому Андерсон нужно было постоянно вставать на специальные подставки, чтобы зрители не замечали, что она ниже своего экранного напарника.

Особенно это было необходимо во время съемок крупных планов. Как рассказывала сама актриса, ей постоянно приходилось запрыгивать на возвышенности, а однажды она даже упала с такой подставки, не удержав равновесие.

Неожиданный секрет сериала удивил зрителей. Многие признаются, что не задумывались о разнице в росте у артистов и о сложностях, которые были связаны с этим.