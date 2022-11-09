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«Это просто ужас»: обман в «Секретных материалах» заметили только сейчас

9 ноября 2022 15:00
«Это просто ужас»: обман в «Секретных материалах» заметили только сейчас

Съемочной группе пришлось пойти на неожиданные уловки.

Мистический сериал «Секретные материалы» вышел на экраны в 1993 году. Шоу мгновенно захватило внимание зрителей со всего мира, которые на протяжении многих лет следили за расследованиями агентов Даны Скалли и Фокса Малдера. Однако мало кто из зрителей догадывался, на какую хитрость пришлось пойти создателям во время съемок.

Дело в том, что у главных актеров Дэвида Духовны и Джиллиан Андерсон весьма заметная разница в росте. Так, рост Духовны составляет 182 сантиметра, тогда как у его коллеги — всего лишь 160. И поэтому Андерсон нужно было постоянно вставать на специальные подставки, чтобы зрители не замечали, что она ниже своего экранного напарника.

«Это просто ужас»: обман в «Секретных материалах» заметили только сейчас

Особенно это было необходимо во время съемок крупных планов. Как рассказывала сама актриса, ей постоянно приходилось запрыгивать на возвышенности, а однажды она даже упала с такой подставки, не удержав равновесие.

Неожиданный секрет сериала удивил зрителей. Многие признаются, что не задумывались о разнице в росте у артистов и о сложностях, которые были связаны с этим.

«Это просто ужас. Нас все это время обманывали», — считают пользователи Сети.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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