«Это подстава, и все герои вымышлены»: Башаров обратился к зрителям «Битвы экстрасенсов»

Шоу «Битва экстрасенсов» выходит на российском телевидении уже много лет. И все это время народ подозревает команду проекта в обмане. Многие зрители не готовы признать существование магов и медиумов, но тем не менее программа отличается высокими рейтингами.

Скептики утверждают, что истории, рассказанные в передаче, придуманы, а под личиной колдунов скрываются самые обычные актеры. Ведущий Марат Башаров не раз слышал подобные обвинения. Наконец, терпение знаменитости лопнуло, поэтому он раскрыл все карты.

«Если вы считаете, что это подстава и все герои вымышлены, то подумайте, что такие эмоции не могут быть наигранными», — заявил артист в беседе с порталом «Телепрограмма».

Также он заметил, что ни один его коллега не сможет имитировать то, что происходит на съемочной площадке. И призвал всех, кто не верит в происходящее на экране, попросту отказаться от просмотра «Битвы экстрасенсов».