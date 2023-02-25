Это очень странно: имена детей звезды «Курьера» Немоляевой и ее мужа-японца заставят вас вздрогнуть

Популярность обрушилась на Анастасию Немоляеву после выхода фильма «Курьер». Драма Карена Шахназарова сделала молодую актрису настоящей звездой и открыла двери в советский кинематограф. Однако несколько лет назад она неожиданно пропала с экранов.

Дело в том, что во время работы над лентой «Сны о России» Анастасия познакомилась с Вениамином Скальником, переводчиком с японскими корнями и вторым именем Цутому Исидзима, который помогал артистам из Страны восходящего солнца на съемках ленты. Спустя некоторое время между новыми знакомыми завязался роман, а через полгода они уже официально стали мужем и женой.

Вениамин и Анастасия трижды становились родителями. Супруги решили подчеркнуть интернациональность своей семьи и дали дочкам русские имена София, Ефросинья и Евдокия, но оставили японскую фамилию их отца — Исидзима, что неизменно шокирует ее поклонников.

Сегодня Немоляева занимается развитием собственной художественной мастерской. Она больше не вспоминает об актерской карьере, занимаясь только новой работой и заботой о своих родных.