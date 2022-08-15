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«Это не спорт»: олимпийская чемпионка поставила Загитову на место

15 августа 2022 15:55
«Это не спорт»: олимпийская чемпионка поставила Загитову на место

Ирина Роднина не видит смысла в возвращении фигуристки на лед.

В конце 2019 года Алина Загитова заявила о паузе в профессиональной карьере. К тому времени талантливая фигуристка собрала уже все возможные российские и международные награды. Загитова не стала говорить об окончательном завершении выступлений, отметив, что не знает, на какое время затянется перерыв. С тех пор фанаты спортсменки следят за каждым ее высказыванием в надежде на триумфальное возвращение.

Однако Алина, видимо, по большому спорту не скучает: она выступает в ледовых шоу, ведет «Ледниковый период» и получает высшее образование. Кроме того, этим летом фигуристка попробовала себя в боксе и приняла участие в показательном матче.

А олимпийская чемпионка Ирина Роднина и вовсе считает, что в возвращении фигуристки на профессиональный лед нет никакого смысла. И если это случится, то основной причиной станет не жажда побед, а обычный пиар, уверена титулованная спортсменка.

«Будет очередное шоу. Но это уже не спорт», — скептически заявила фигуристка в беседе с корреспондентом Sport24.

Фото: Legion-Media
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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