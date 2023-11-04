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«Это не слухи»: известный актер заявил о домогательствах Машкова к его дочери

4 ноября 2023 15:30
«Это не слухи»: известный актер заявил о домогательствах Машкова к его дочери

Неожиданное признание сделал отец актрисы.

Театр Олега Табакова хранит заложенные его основателем традиции, причем не только творческие. Похоже, что слабость к красивым женщинам-актрисам от прежнего худрука передалась и нынешнему руководителю храма культуры Владимиру Машкову. Во всяком случае, так утверждает Юрий Назаров, дочь которого служит в театре не первый год.

Впрочем, о харассменте идет речь или же о других непотребствах, уточнять Юрий Владимирович не стал. Однако признал, что знает о довольно серьезных грешках не пренебрегающего служебным положением Машкова. Свое презрительное отношение к худруку Назаров, не сдерживая горечи, выразил всего в нескольких хлестких фразах:

«Нет, это не слухи! Дочь моя родная… Тут еще хуже, чем убивал и насиловал... Врал, завлекал своим положением. Да ну пошел он! Противно мне!»

«Это не слухи»: известный актер заявил о домогательствах Машкова к его дочери
Фото: Ekaterina Tsvetkova, Russian Look/globallookpress.com, legion-media.ru, unsplash.com
Карина Гончарова
Карина Гончарова
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