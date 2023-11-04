«Это не слухи»: известный актер заявил о домогательствах Машкова к его дочери

Театр Олега Табакова хранит заложенные его основателем традиции, причем не только творческие. Похоже, что слабость к красивым женщинам-актрисам от прежнего худрука передалась и нынешнему руководителю храма культуры Владимиру Машкову. Во всяком случае, так утверждает Юрий Назаров, дочь которого служит в театре не первый год.

Впрочем, о харассменте идет речь или же о других непотребствах, уточнять Юрий Владимирович не стал. Однако признал, что знает о довольно серьезных грешках не пренебрегающего служебным положением Машкова. Свое презрительное отношение к худруку Назаров, не сдерживая горечи, выразил всего в нескольких хлестких фразах: