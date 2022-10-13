Это не миф! Не поверите, как Валерка выбил роль в «Неуловимых мстителях»

Актеры легендарного фильма «Неуловимые мстители» с первого же своего появления на экране стали настоящими звездами. Одним из них был и Михаил Метелкин, сыгравший неформального лидера «неуловимых», умного и рассудительного Валерку.

На съемочную площадку ленты Эдмонда Кеосаяна Метелкина привел его друг Виктор Косых, которого к тому времени уже утвердили на роль Даньки. Он стал звездой после фильма «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» и до этого уже играл с Михаилом в нескольких картинах. Поэтому, когда стало известно, что ассистенты режиссера ищут мальчика на роль Валерки, Виктор сразу предложил своего приятеля

Пробы Миши оказались удачными, но Кеосаян забраковал его из-за низкого роста. После этого отец мальчика, который очень хотел, чтобы его сыг снялся в приключенческом кино, решил прибегнуть к народным методам. Он два месяца кормил Мишу морковью, а также сажал на гладильную доску и заставлял скакать на ней, чтобы развить силу и ловкость, а заодно добиться от сына навыка держаться в седле.

В итоге Метелкин вырос за это время на целых семь сантиметров, и режиссер окончательно утвердил его на роль Валерки.