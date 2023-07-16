Это лакомство из СССР любят единицы: а зря, ведь оно невероятно полезное

Принято считать, что сладости и десерты зачастую несут больше вреда, чем пользы. С этим трудно спорить, ведь сахар в больших количествах не несет в себе ничего хорошего. Однако есть одно натуральное лакомство, которое полностью ломает этот стереотип.

Лакрица, также известная как солодка, является кладезем полезных веществ. В ней содержатся Витамины А, В, С, Е, К, D, железо, магний, кальций и калий. Это растение улучшает тонус нервной системы, нормализует работу желудка и печени, а также укрепляет иммунитет. Впрочем, необычный и запоминающийся вкус этого лакомства нравится лишь единицам.

В XX веке СССР был первым поставщиком солодки во всей Европе, но советские граждане вряд ли считали лакрицу главной сладостью. Ее использовали для приготовления сиропов от кашля и простуды. А вот конфеты из полезного растения не пользовались большой популярностью.