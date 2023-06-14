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Это конец: от немощной Федосеевой-Шукшиной отказались даже самые близкие

14 июня 2023 10:00
Это конец: от немощной Федосеевой-Шукшиной отказались даже самые близкие

С артисткой больше никто не общается.

Имя Лидии Федосеевой-Шукшиной последние годы связано только с многочисленными скандалами. Артистка регулярно оказывается в поле зрения прессы, а не так давно стало известно, что от нее отвернулись все близкие.

Так, по словам звезды экрана Татьяны Судец, которая некогда была близкой подругой Федосеевой-Шукшиной, она больше не знает, что происходит в жизни артистки. Именно бывшая супруга Алибасова оттолкнула ее, а также разорвала общение и с другими своими друзьями и знакомыми.

«Я не знаю, кто с ней сейчас. Понятия не имею... Никто не хочет с ней общаться», — рассказала Судец «Московскому комсомольцу».

Телеведущая уверена, что Федосеева-Шукшина осталась совершенно одна, ведь никто из их общих знакомых не знает подробностей ее состояния. И виновата в этом ее дочь Ольга, которая настроила мать против всего окружения.

Фото: GlobalLookPress
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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