Это кино запретили в СССР: сегодня вы сами откажетесь его смотреть

В советское время выходили откровенно провальные фильмы, хоть это случалось и не так часто. Один из антихитов снял великий режиссер Григорий Александров, создатель фильмов «Веселые ребята» и «Волга-Волга».

В 1974 году вышла картина «Скворец и Лира». Александров выступил как режиссер и сценарист ленты. На главную роль он пригласил свою жену и легенду советского кино Любовь Орлову. На момент съемок артистке было уже за 70, но по сюжету она играла 30-летнюю даму. Выглядело это абсурдно.

Лента рассказывает историю супругов-разведчиков, которые в начале Второй мировой войны внедряются в высшее немецкое общество. Свою деятельность они продолжают и после победы над нацистами. Фильм получился настолько неудачным, что его запретили к показу. Согласно одной из версий, чиновники не хотели портить репутацию Орловой и Александрова этим сомнительным кинополотном.

Даже современные зрители, посмотревшие картину, были в шоке от такого слабого творения режиссера: