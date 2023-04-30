Это кино запретили в СССР: сегодня вы сами откажетесь его смотреть
Ленту освистывают до сих пор.
В советское время выходили откровенно провальные фильмы, хоть это случалось и не так часто. Один из антихитов снял великий режиссер Григорий Александров, создатель фильмов «Веселые ребята» и «Волга-Волга».
В 1974 году вышла картина «Скворец и Лира». Александров выступил как режиссер и сценарист ленты. На главную роль он пригласил свою жену и легенду советского кино Любовь Орлову. На момент съемок артистке было уже за 70, но по сюжету она играла 30-летнюю даму. Выглядело это абсурдно.
Лента рассказывает историю супругов-разведчиков, которые в начале Второй мировой войны внедряются в высшее немецкое общество. Свою деятельность они продолжают и после победы над нацистами. Фильм получился настолько неудачным, что его запретили к показу. Согласно одной из версий, чиновники не хотели портить репутацию Орловой и Александрова этим сомнительным кинополотном.
Даже современные зрители, посмотревшие картину, были в шоке от такого слабого творения режиссера:
«Страшное зрелище. Да еще в двух сериях!», «Эта талантливая и волевая актриса все же в свои 72 не выглядела на 30, как написано в сценарии к этому фильму», «Орлова рискнула в свои годы сыграть молодую, вернее неорганично молодящуюся. Своевременный уход со сцены требует большого мужества. Им обладают немногие».