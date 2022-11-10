Это касается каждой женщины: русская жена короля Малайзии выступила с заявлением

Модель дала ценный совет тем, кто отчаялся наладить личную жизнь.

Оксана Воеводина покорила сердце короля Малайзии Мухаммада V. Правитель отказался от престола, чтобы быть рядом с красавицей из России, а та в свою очередь приняла ислам. Несмотря на все это, брак распался.

После расставания с мужем модель отправилась в Лондон, где в одиночку растит сына Леона. Не забывает знаменитость и про социальные сети, где недавно выступила с важным заявлением относительно развода.

Воеводина поделилась размышлениями, которые касаются, пожалуй, каждой женщины. Знаменитость отметила, что развод не приговор, а дети от прошлых браков не могут помешать новым отношениям.

«Найдутся мужчины, которые, узнав о вашем ребенке, исчезнут из поля зрения. Но зачем нам такие, правда?» — утешила подписчиц Воеводина.

Кроме того, она посоветовала поклонницам повышать свою самооценку и заниматься собой. И тогда, по мнению модели, достойный возлюбленный не заставит себя ждать.