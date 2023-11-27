Это имя в 19-м веке придумал писатель: русские сходят по нему с ума и называют так своих дочерей

Долгое время считалось, что имя Светлана имеет древнерусское или древнеславянское происхождение. Однако эта версия не подтвердилась. Оказалось, что оно гораздо «моложе», чем считали историки. Имя было придумано в 19-м веке. Причем совершенно случайно. И с тех пор миллионы россиян назвали так своих дочерей и продолжают это делать сегодня.

Василий Жуковский написал балладу «Светлана» в 1813 году, и с тех пор имя вошло в обиход. Но придумано оно было чуть раньше А.Х. Востоковым в старинном романсе «Светлана и Мстислав». И очень быстро набрало популярность. Правда, сначала им называли вовсе не детей. А например, военные корабли или предприятия.

Ключевым и переломным моментом стало то, что Светланой Иосиф Сталин назвал свою единственную дочь. Это и дало толчок остальным родителям использовать имя для своих наследниц: оно быстро стало невероятно модным. Но после смерти Сталина популярность медленно угасла. Сейчас Светланами называют дочерей не слишком часто, но и сказать, что имя устарело, тоже нельзя.