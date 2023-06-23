Это гадкое лакомство обожали советские дети: иностранцы не могли поверить, что такое правда едят

Многие советские продукты до сих пор известны во всем мире. За лимонадами и мороженым нередко приезжали из других стран, а про их вкус слагали легенды. При этом некоторые лакомства вызывали недоумение.

Так, среди жителей страны долгие годы был популярен гематоген. Сладкие батончики, основным ингредиентом которых была кровь быка, были в большом почете как у детей, так и у взрослых. Например, его активно давали солдатам и беременным женщинам.

Главным производителем батончиков стали мясные фабрики. На многих производствах открылись специальные конвейеры, а для улучшения вкуса в них добавляли сгущенное молоко, сахар и ванилин.

Популярность же гематогена была обусловлена отсутствием других сладостей. Ограниченный выбор сделал батончик из крови быка настоящим хитом, но, после того как в страну пришли другие лакомства из-за границы, его потребление резко снизилось.

Гематоген до сих пор можно встретить в аптеках, но мало кто перекусывает им во время чаепитий. Батончик стал восприниматься как лекарство, а иностранцы с ужасом слушают истории об этом лакомстве, от которого были в восторге советские дети.